¥í¥±¥Ã¥È¥é¥Ü¡ÊRocket Lab¡Ë¤ÏÆüËÜ»þ´Ö2026Ç¯1·î22Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¡¦¥Þ¥Ò¥¢È¾Åç¤Î¼Í¾ì¤«¤é¡Ö¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¡ÊElectron¡Ë¡×¥í¥±¥Ã¥È¤òÂÇ¤Á¾å¤²¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎOpen Cosmos¼Ò¤Î±ÒÀ±2µ¡¤ò½êÄê¤Îµ°Æ»¤ØÅêÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Î¥ß¥Ã¥·¥ç¥óÌ¾¤Ï¡ÖThe Cosmos Will See You Now¡Ê±§Ãè¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£¥í¥±¥Ã¥ÈÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊóÂÇ¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£ÂÇ¤Á¾å¤²¾ðÊó¡§Electron¡ÊThe Cosmos Will