Mrs. GREEN APPLE¤Î³Ú¶Ê¡ØÀÄ¤È²Æ¡Ù¤¬¡¢Billboard JAPAN¥Á¥ã¡¼¥È¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤ÎÎß·×ºÆÀ¸²ó¿ô10²¯²ó¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤¬21Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£7ËçÌÜ¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢ÁÖ²÷¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Î¡ØÀÄ¤È²Æ¡Ù¡£±Ç²è¡ØÀÄ²Æ ¤­¤ß¤ËÎø¤·¤¿30Æü¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤Æ½ñ¤­²¼¤í¤µ¤ì¡¢2018Ç¯7·î12Æü¤ËÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡È²Æ¤ÎÄêÈÖ¶Ê¡É¤È¤·¤Æº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ê¡¢¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¡¦¥½¥ó¥°¡¦¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç¤Ï2023Ç¯¤ÏºÇ¹â6°Ì¡¢2024Ç¯¤ÏºÇ¹â4°Ì¡¢2025Ç¯