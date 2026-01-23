女性活躍とダイバーシティ経営の推進に向けた意識改革を促すイベント「東京女性未来フォーラム2026」が、2026年1月26日(月)に東京国際フォーラムで開催される。東京都では、東京のみならず日本全体に女性活躍の気運を拡げる様々な取組を「女性活躍の輪〜Women in Action〜(WA)」と位置付けて、積極的に取り組んでいる。本イベントは、WAの取組の一環として、企業のトップと女性活躍・ダイバーシティ経営の推進に向けた共同宣言を行