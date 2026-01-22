¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÅÅ»Òµ¡´ï¼õÂ÷À½Â¤Âç¼ê¡¢¹ã³¤¡Ê¥Û¥ó¥Ï¥¤¡ËÀºÌ©¹©¶È¤Ï22Æü¡¢»°É©¤Õ¤½¤¦¥È¥é¥Ã¥¯¡¦¥Ð¥¹¤È¶¦Æ±¤Ç¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¹¥á¡¼¥«¡¼¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤Ë»ê¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÀßÎ©¤Ïº£Ç¯¸åÈ¾¤ÎÍ½Äê¤Ç¡¢²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¤òÇÓ½Ð¤·¤Ê¤¤¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¹¤Î³«È¯¤äÀ½Â¤¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡£ÊóÆ»»ñÎÁ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Î¾¼Ò¤Ï¥¼¥í¥¨¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ð¥¹¤Ë¤ª¤±¤ëÀïÎ¬Åª¶¨¶È¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë´ðËÜ¹ç°Õ½ñ¤òºòÇ¯8·î¤ËÄù·ë¡£¶¨¶È¤Î¿·¤¿¤ÊÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¿·²ñ¼Ò¤òÀßÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£ºÇ¹â