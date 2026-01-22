°Ï¸ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤Ç¤ª¤è¤½40Ç¯¤Ö¤ê¤Ë»ÐËå¤Ç¤ÎÂÐ·è¤È¤Ê¤ë¾¡Éé¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢»Ð¤¬Ëå¤Î»ý¤Ä¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£°Ï¸ë¤Î½÷Î®´ýÀ»Àï¤¬22Æü¡¢ÆüËÜ´ý±¡¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢Ä©Àï¼Ô¤Î¾åÌî°¦ºéÈþ½÷Î®Æó´§¡Ê24¡Ë¤¬Ëå¡¦Íü¼Ó½÷Î®Æó´§¡Ê19¡Ë¤Ë¾¡¤Á¡Ö½÷Î®´ýÀ»¡×¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤òÃ¥¼è¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¶É¼Ô¤¬»ÐËå¤È¤Ê¤ë¥¿¥¤¥È¥ëÀï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï¤ª¤è¤½40Ç¯¤Ö¤ê¤Ç¡¢»ÐËåÂÐ·è¤òÀ©¤·¤¿¾åÌî°¦ºéÈþ½÷Î®Æó´§¤Ï¡Ö»ÐËåÂÐ·è¤Ï¤â¤¦¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡ÊËå¤Ï¡ËÈò¤±¤¿¤¤¤Ê¤È¡×¡Ö¡Ø