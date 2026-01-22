¸µÆüËÜÂåÉ½¤Î±ÛÀîÍ¥¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¹¤¬¥â¥ó¥´¥ë¥êー¥°¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ç·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£ ÆüËÜÂåÉ½¤Ç¤âÄ¹¤¯³èÌö¤·¤¿±ÛÀî¡£2022Ç¯¤Ë°ìÅÙ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢»ØÆ³¼Ô¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤¤¤¿Ãæ¤Ç2025Ç¯¤«¤é¥â¥ó¥´¥ë¤Ø¡£¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¹¤Ç¥×¥ì¥¤¥ó¥°¥³ー¥Á¤È¤·¤Æ¸½ÌòÉüµ¢¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥êー¥°Àï¤ò½ª¤¨¡¢3ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Î¥×¥ìー¥ª¥Õ¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥¢¥ë¥¿¥¤¡¦¥Ð¥ë¥¹¤Ï¡¢¥á¥¬¥¹¥¿ー¥º¤È¤Î½à·è¾¡¤Ë