¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼·õ¡Ù¤è¤ê¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹ ¡õ ¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(5,280±ß)¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥°¥ë¡¼¥×¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¡×¤Ë¤Æ¸½ºßÍ½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡£2026Ç¯6·îÈ¯Á÷Í½Äê¡ÖSO-DO CHRONICLE ²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥ï¥¤¥ë¥É¥«¥ê¥¹ ¡õ ¥¸¥ã¥Ã¥¯¥Õ¥©¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Ä¥»¥Ã¥È¡Ú¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¸ÂÄê¡Û¡×(5,280±ß)¡Ø²¾