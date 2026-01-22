¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤Î¹âÌÚË­»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ø¹âÌÚ Ë­ Takagi Yutaka¡Ù¤Ç16Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£µð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿Â§ËÜ¹·Âç¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£Â§ËÜ¹·Âç¡ûµð¿ÍÆþ¤ê¤·¤¿Â§ËÜ¹·Âç¤ËÊú¤¯°õ¾Ý16Æü¤Ëµð¿ÍÆþ¤ê¤¬È½ÌÀ¤·¤¿Â§ËÜ¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æ¤ÎÊóÆ»¤Ç¤Ï3Ç¯Áí³Û13²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î·ÀÌó¤È¤µ¤ì¡¢NPBÄÌ»»373ÅÐÈÄ¤Ç120¾¡(99ÇÔ)¡¢48¥»¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦¼ÂÀÓ¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤¿Âç·¿·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¹âÌÚ»á¤Ï¡Ö35ºÐ¤È¤¤¤¦Ç¯Îð¤Ç·èÃÇ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡×¤È°ÜÀÒ¤Ë¿¨¤ì