22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¥À¥Ü¥¹¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×ÀßÎ©¤Î½ðÌ¾¤ò¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¡Ê¥²¥Ã¥Æ¥£¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥À¥Ü¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¹ñ¤¬¼çÆ³¤·¤ÆÀ¤³¦¤ÎÊ¶Áè²ò·è¤òÃ´¤¦¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¡ÖÊ¿ÏÂÉ¾µÄ²ñ¡×ÀßÎ©¤Î¤¿¤á¤Î½ðÌ¾¼°Åµ¤¬22Æü¡¢¥¹¥¤¥¹ÅìÉô¥À¥Ü¥¹¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤Î»ÃÄêÅý¼£¤ò»Ø´ø¤¹¤ë¤¿¤áÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎµÄÄ¹¤òÌ³¤á¤ë¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ï¡Ö¥¬¥¶¤Ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤ÐÂ¾¤Ë¤â³èÆ°¤¬¹­¤²¤é¤ì¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢ÃÊ³¬Åª¤ËÌò³ä¤ò³ÈÂç¤¹¤ë