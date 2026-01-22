Ê¡²¬¸©·ÙÃÞ¸å½ð¤Ï22Æü¡¢ÃÞ¸å»Ô·§Ìî¤ÎÏ©¾å¤Ç21Æü¸á¸å3»þÈ¾¤´¤í¡¢ÅÌÊâ¤Çµ¢ÂðÃæ¤Î¾®³ØÀ¸ÃË»ù¤¬³¥¿§¤Î¼Ö¤Î²£¤ËÎ©¤Ã¤¿¸«ÃÎ¤é¤ÌÃË¤«¤é¡Ö¼Ö¤Ë¾è¤é¤ó¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë»ö°Æ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£ÃË¤Ï70Âå¡¢ÇòÈ±¸ò¤¸¤ê¤Î¹õÈ±¡¢ÃæÆù¡¢³¥¿§¾å²¼ºî¶ÈÃå¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£