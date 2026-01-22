¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥¯¥»¥ó¼óÁê¤Ï22Æü¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤ò½ä¤ëÊÆ¹ñ¤ÈËÌÂçÀ¾ÍÎ¾òÌóµ¡¹½¡ÊNATO¡Ë¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤Ë´Ø¤·¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥é¥ó¥É¤Î¼ç¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ò¾Ä¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¹¤ëÀ¼ÌÀ¤ò½Ð¤·¤¿¡£