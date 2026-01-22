尾野真千子（44）が22日、東京・テアトル新宿で行われた映画「たしかにあった幻」（2月6日公開）完成披露上映会に登壇した。河〓直美監督（56）が、カンヌ映画祭（フランス）で新人監督賞「カメラドール」を受賞した97年「萌（もえ）の朱雀（すざく）」で主演に抜てきされてデビューし、07年の同映画祭グランプリ受賞作「殯（もがり）の森」も主演したが、同作以来19年ぶりのタッグとなった。そのことについて、同監督から「大女優