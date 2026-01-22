¤ª¤È¤È¤·12·î¡¢À»äÆÄ®¤ÇÅÚ¤ÎÃæ¤«¤éÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿»ö·ï¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¤¹¡£»¦¿Í¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÈï¹ð¤ÎÃË¤ËÂÐ¤·¡¢¸¡»¡¤ÏÄ¨Ìò23Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£»¦¿Í¤ä»àÂÎ°ä´þ¤Ê¤É¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï½»µïÉÔÄê¤ÎÌµ¿¦¡¦¾®»³ÂçÊåÈï¹ð¡Ê34¡Ë¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¾®»³Èï¹ð¤Ï¤ª¤È¤È¤·10·î¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ë½»¤à¾®¿ù±ÑÍº¤µ¤ó¤ò»¦³²¡£¶â¸Ë¤ä°õ´Õ¤Ê¤É¤òÅð¤ó¤À¾å¤Ç¸ýºÂ¤«¤é¸½¶â¤ò°ú¤­½Ð¤·°äÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿ºá¤Ê¤É¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ