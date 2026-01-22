¢£¡ØGolden SixTONES¡Ù¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤âÈ¿±þ ¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSixTONES¤¬¤½¤é¥¸¥íー¤ò°Ï¤ó¤À¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È①～② ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¤ªÅ·µ¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿ー¤½¤é¥¸¥íー¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢SixTONES¤È¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ 1·î22Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥åー6¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿SixTONES¤Ï¡¢ÁáÄ«¤«¤éÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ÎÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¡£ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ønews every.¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¤½¤é¥¸¥íー¤ò°Ï¤à¤è¤¦¤ËS