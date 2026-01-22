ÂæÏÑ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎETtoday¤Ï21Æü¡¢¥¯¥ë¡¼¥ºÁ¥¤ÇÆüËÜ¤òË¬¤ì¤¿ÂæÏÑ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤¬Æþ¹ñ¿³ºº¤Î»þ´Ö¤Ë´Ö¤Ë¹ç¤ï¤º¡¢ÂæÏÑ¤ÎÁë¸ýµ¡´Ø¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤ÆÌµÍý¤ÊÍ×µá¤ò¤¹¤ë½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÊó¤¸¤¿¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤ÎÂæÏÑ¤ÎÁë¸ý¤Ç¤¢¤ëÂæËÌÃóÆü·ÐºÑÊ¸²½ÂåÉ½½è¤ÎÆáÇÆÊ¬½è¤Ïº£·î19Æü¡¢¡Ö³¤³°Î¹¹Ô¤Ç¤Ï»þ´Ö¤ò½ç¼é¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤ÎÃí°Õ´­µ¯¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£Æ±Ê¬½è¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ºòÇ¯12·î12Æü¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¤½¤Î2Æü¸å¡Ê14Æü¡Ë¤ËÂæÏÑ¿Í¤ÎÎ¹µÒ¤«¤éÅÅÏÃ¤¬