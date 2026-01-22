ÃËÀ­7¿ÍÁÈ¡ÖIMP.¡×¤¬21¡¢22¤ÎÎ¾Æü¡¢½é¤ÎÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î²£ÉÍ¥¢¥ê¡¼¥Ê¸ø±é¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£2Æü´Ö3¸ø±é¤Ç·×Ìó4Ëü5000¿Í¤òÆ°°÷¡£Æ´¤ìÂ³¤±¤¿²ñ¾ì¤ËÎ©¤Ã¤¿´î¤Ó¤ÈPINKY.¡Ê¥Ô¥ó¥­¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁí¾Î¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¶»¤Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£Î©¤Á¸«¤¬½Ð¤ë¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤ÎPINKY.¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î¥Ú¥ó¥é¥¤¥È¤¬ÍÉ¤ì¤¿¡£ºÇÇ¯¾¯¤Î¾¾°æÁÕ¡Ê25¡Ë¤Ï¸«ÅÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡Ö²£¥¢¥ê¡¢¤«¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡£µã¤­¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤è¡¢¤³¤ì¤À¤è¤Ê¡£¸«¤¿¤«¤Ã¤¿·Ê¿§¡×¤È¤«¤ß