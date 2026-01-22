´ûÂ¸¤Î¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ë¤Ï¥Ç¡¼¥¿¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Áý¤¨¤ë¤È¥¹¥à¡¼¥º¤ËÆ°ºî¤·¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦·çÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òÊä¤¦¤Ù¤¯³«È¯¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢WebGPU¥Ù¡¼¥¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥Á¥ã¡¼¥È¥é¥¤¥Ö¥é¥ê¤Ç¤¢¤ë¡ÖChartGPU¡×¤Ç¤¹¡£GitHub - ChartGPU/ChartGPU: Beautiful, open source, WebGPU-based charting libraryhttps://github.com/ChartGPU/ChartGPU¥Ç¡¼¥¿¤ò»ë³ÐÅª¤Ê¥°¥é¥Õ¤ä¥Á¥ã¡¼¥È(¿Þ)¤È¤·¤Æ¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤ä¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¾å¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë