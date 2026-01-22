¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤¬MF¤Î³ÍÆÀ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¤Ï½øÈ×¤³¤½¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤ë¤â¡¢¤½¤Î¸å¤Ï¹¥Ä´¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¥ô¥£¥é¡£½çÄ´¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤ª¤ê¡¢22»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¾¡¤ÁÅÀ43¡£¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¡¢¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë¼¡¤°3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡Øthe Telegraph¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃæÈ×¤ÎÃæ¿´¿ÍÊª¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥Ð¥«¥ë¡¦¥«¥Þ¥é¤¬¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤ÇÉ¨¤òÉé½ý¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢º£µ¨Ãæ¤ÎÉüµ¢¤ÏÆñ¤·¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£º£µ¨¤Î¥«¥Þ¥é¤¬Àè