¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè23Àá¤ÎÃíÌÜ¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¢¤ë¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÂÐ¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î°ìÀï¡£¥Û¡¼¥à¤Î¥¢¡¼¥»¥Ê¥ë¤Ï¸½ºß¤â¼ó°Ì¤ò¥­¡¼¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤³2Àï¤Ï°ú¤­Ê¬¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢2°Ì°Ê²¼¤È¤µ¤é¤Ë¾¡¤ÁÅÀ¤ò¹­¤²¤ë¤¿¤á¤Ëº£Àá¤Ï¾¡Íø¤¬É¬Í×¤À¡£°ìÊý¤Î¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÏÁ°Àá¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¤Ë´°¾¡¡£¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥­¥ã¥ê¥Ã¥¯»ÃÄêÂÎÀ©¤Î½é¿Ø¤ÇÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¡¢Â³¤¯¥¢¡¼¥»¥Ê¥ëÀï¤Ç¤Î¾¡Íø¤â´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ