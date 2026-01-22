¡ÚÌ¡²è¡ÛºÇ¿·´¬¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ­5¡Ù¤òÆÉ¤à¡ÖÆ¨¤²¤ë¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â¸å¤í¤á¤¿¤µ¤ä¼å¤µ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ä¤­¤Þ¤È¤¦¡£¤·¤«¤·¡ØÌëÆ¨¤²²°Æüµ­¡Ù¡ÊµÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á/KADOKAWA¡Ë¤Ï¡¢Æ¨¤²¤ë¤³¤È¤òÈÝÄê¤»¤º¡¢¤à¤·¤í¿·¤¿¤Ê¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤ÎÎÏ¶¯¤¤°ìÊâ¤È¤·¤ÆÉÁ¤¤¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¡£Ãø¼Ô¤ÎµÜÌî¥·¥ó¥¤¥Á»á¤¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¼èºà¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Å¤ë¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ëÎ¢²Ô¶È¤Îµ­Ï¿¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í´Ö¤ÎÂº¸·¤ÈºÆÀ¸¤Î½Ö´Ö¤ò¤¹¤¯¤¤¾å¤²¤ëºîÉÊ¤À¡£