足元のおしゃれで気分までアップデートしたい今季、クロックスからときめきが止まらないニュースが到着。ジャパンアンバサダーRIIZEの公式キャラクター「WE LITTLE RIIZE」をモチーフにしたジビッツ™チャームが登場します。推しの世界観を日常に取り入れられる特別感は、ファン心をくすぐること間違いなし♡クロックスらしい遊び心とRIIZEの魅力が詰まった注目コレクションです。