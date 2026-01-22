Ï·¸å¤Î¤ª¶â¤äÀ¸³èÈñ¤¬Â­¤ê¤ë¤Î¤«ÉÔ°Â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Ï·¸åÀ¸³è¤Î¼ýÆþ¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡ÖÏ·ÎðÇ¯¶â¡×¤Ç¤¹¤¬¡¢Ç¯¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÉÔ°Â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤ó¤ÊÇ¯¶â½é¿´¼Ô¤ÎÊý¤Îµ¿Ìä¤ËÀìÌç²È¤¬²óÅú¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¡¢ºÊ¤¬ÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤âÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â¤Ï¤â¤é¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£Q¡§ºÊ¤¬ÉÞÍÜ¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢65ºÐ¤«¤é¸üÀ¸Ç¯¶â¤ò¼õµë¤¹¤ë¤È¡ÖÇÛ¶ö¼Ô²ÃµëÇ¯¶â¡×