¸©¤Ï22Æü¡¢¾å±ÛÃÏ°è¤Ë¡ÖÃÏÈ×ÄÀ²¼·ÙÊó¡×¤òÈ¯Îá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃÏ²¼¿å°Ì¤¬·ÙÊó´ð½à¤ËÃ£¤·¤¿¤È¤·¤ÆÃÏÈ×ÄÀ²¼¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢ÃÏ²¼¿å¤ÎÀá¿å¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ÙÊó¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¾å±Û»Ô¤Î°ìÉô¤äÌ¯¹â»Ô¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¤¬¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ÃÀã¥Ñ¥¤¥×¤¬¤¢¤ê¡¢Åß¾ì¤ÎÆ»Ï©¤äÃó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Î¾ÃÀã¤ËÃÏ²¼¿å¤¬ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å±ÛÃÏ°è¤Ç¤Ï1·î3Æü¤ËÃÏÈ×ÄÀ²¼Ãí°ÕÊó¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬·ÙÊó¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò¤¦¤±¡¢ÂÐ¾ÝÃÏ°è¤Ç¤Ï¾ÃÀãÍÑ¤ÎÃÏ²¼¿å¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀá¿å