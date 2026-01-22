36Ç¯¤Ö¤ê¤Ë2·î¤Î²ò»¶ÁíÁªµó¤È¤Ê¤ëº£²ó¡£¸©Æâ¤Ç¤Ï¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤Ê¤É½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¿¼¤¤ÃÏ°è¤Ç¤ÏÀÑÀã¤Ë¤è¤ê·Ç¼¨ÈÄ¤Î¿ô¤ò¸º¤é¤¹¤Ê¤É±Æ¶Á¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àã¤Î¹ß¤êÊý¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿22ÆüÄ«¤Î´ØÀîÂ¼¡£Àã¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡Ä¸õÊä¼Ô¤Î¥Ý¥¹¥¿ー¤òÅ½¤ë·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤¹¡£´ØÀîÂ¼¤Ç¤Ï1·î21Æü¤«¤éÀßÃÖºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Òºî¶È¤¹¤ë¿Í¡Ó¡Ö´ØÀîÂ¼¤Ï¿áÀã¤¯¤È¤³¤í¤È¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤¬¶ËÃ¼¤À¤«¤é¡×ÀãÆ»¤òÁö¤é¤»¸½¾ì¤Ø¡£¤·