´Ú¹ñ¤Î¤¢¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆî¶Ë´ÑÂ¬´ðÃÏ¡ÖÀ¤½¡´ðÃÏ¡×¤¬Ãæ¹ñ¤Î¡ÖÄ¹¾ë´ðÃÏ¡×¤ÎÄ¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤ë¶¨ÎÏ¤È¸òÎ®¤Ë´¶¼Õ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´Ú¹ñ¤Î·ÝÇ½¿Í4¿Í¤«¤é¤Ê¤ë¡ÖÆî¶Ë¥·¥§¥Õ¥Á¡¼¥à¡×¤¬Ä¹¾ë´ðÃÏ¤òË¬Ìä¤·¡¢´¶¼Õ¤ÎÎÁÍý¤ò¿¶¤ëÉñ¤Ã¤¿¡£4¿Í¤¬Ä¹¾ë´ðÃÏ¤ËÂ­¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢²¹¼¼¤Ç¤ÏÌîºÚ¤¬¤¹¤¯¤¹¤¯¤È°é¤Á¡¢ÁÒ¸Ë¤Ë¤ÏÄ´Ì£ÎÁ¤ä¿©ºà¤¬²¿¤Ç¤â¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ÉÍ½ÁÛ¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¸÷·Ê¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Èà¤é¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¶ËÃÏ¤ÎÀ¸³è¤È¤ÏÁ´Á³°ã¤¦¤ÈÌÜ