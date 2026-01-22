Ê¡²¬¸©·Ù¤¦¤­¤Ï½ð¤Ï22Æü¡¢µ×Î±ÊÆ»ÔÅÄ¼ç´ÝÄ®¤Î½»Ì±¤¬¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿Åê»ñº¾µ½¤ËÁø¤¤¡¢¸½¶â¤ò¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËÉÈÈ¥á¡¼¥ë¤Ç·Ù²ü¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢15Æü¤´¤í¡¢Èï³²¼Ô¤¬SNS¥¢¥×¥ê¡Ö¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¡×¤Î¹­¹ð¤ÎÅê»ñÏÃ¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤Æ¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢LINE¤ÎÅê»ñ¥°¥ë¡¼¥×¤ËÍ¶Æ³¤µ¤ì¤Æ»²²Ã¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åê»ñ¤¹¤ì¤ÐÍø±×¤òÆÀ¤é¤ì¤ë¤È¿®¤¸¹þ¤Þ¤µ¤ì¤¿¡£»ØÄê¤µ¤ì¤¿¸ýºÂ¤Ë¸½¶â¤ò¿¶¤ê¹þ¤ó¤Ç¤À¤Þ¤·¼è¤é¤ì¤È¤¤¤¦¤¿¡£