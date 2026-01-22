河〓直美監督（56）の新作映画「たしかにあった幻」（2月6日公開）完成披露上映会が22日、東京・テアトル新宿で行われた。劇中で、心臓移植を待つ少年のドナーとなる、脳死した少年の父親を演じた永瀬正敏（59）が、自身の3歳下の弟も「今、生きていたらおっさんだった弟を、15、16で亡くして…心臓の病気だったので」と明かした。「たしかにあった幻」は、小児臓器移植実施施設が物語の舞台。フランスからやってきたレシピエント