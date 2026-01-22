Ãæ¹ñ¾¦Ì³Éô¡£¡ÊËÌµþ¡á¿·²Ú¼Òµ­¼Ô¡¿Íû²ì¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ1·î22Æü¡ÛÃæ¹ñ¾¦Ì³Éô¤Î²¿±ÓÁ°¡Ê¤«¡¦¤¨¤¤¤¼¤ó¡ËÊóÆ»´±¤Ï22Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²¤½£Ï¢¹ç¡ÊEU¡Ë²¤½£°Ñ°÷²ñ¤¬¸øÉ½¤·¤¿¥µ¥¤¥Ð¡¼¥»¥­¥å¥ê¥Æ¥£¡¼Ë¡²þÀµ°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤ËÂÐ¤¹¤ëº¹ÊÌÅªÁ¼ÃÖ¤À¤È¤·¡¢ÃÇ¸Ç¤¿¤ëÈ¿ÂÐ¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£²¿»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤¿¡£EU¤¬È¯É½¤·¤¿Ê¸½ñ¤Ï¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢¸òÄÌ¡¢¾ðÊóÄÌ¿®µ»½Ñ¡ÊICT¡Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹±¿±Ä¤Ê¤É18¤Î½ÅÍ×Ê¬Ìî¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¹â¥ê¥¹¥¯¥µ¥×¥é¥¤¥ä¡¼¡×