º£Ç¯3·î¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ª¥ì¥´¥ó½£¤òË¬¤ì¤ë¸©¹â¹»À¸³¤³°ÇÉ¸¯ÃÄ¤Î·ëÃÄÁÔ¹Ô¼°¤¬¡¢¤­¤ç¤¦¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÇÉ¸¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£·ëÃÄÁÔ¹Ô¼°¤Ë¤ÏÇÉ¸¯ÃÄ¤Î¥á¥ó¥Ðー¤Ç¤¢¤ë¸©Æâ¤Î¹â¹»À¸20¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³¤³°ÇÉ¸¯»ö¶È¤Ï¡¢ËÌÆüËÜÊüÁ÷¤¬³«¶É30¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤Æ¸©¤Ë´óÉÕ¤·¤¿´ð¶â¤ò¤â¤È¤Ë1983Ç¯¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£43²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëº£Ç¯¤¬¡¢ºÇ¸å¤ÎÇÉ¸¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ì¹Ô¤Ï¡¢3·î9Æü¤«¤é12Æü´Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥ª¥ì¥´¥ó