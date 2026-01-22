2·î27ÆüÈ¯Çä¤ÎËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦¶âß·°¡Èþ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¼Ì¿¿½¸¤è¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊÀè¹Ô¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú´ØÏ¢¡ÛËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡¦¶âß·°¡Èþ¡¢Æ©ÌÀ´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¿§ÇòÈ©¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª¡È¾®°­Ëâ´¶¡É¤¢¤Õ¤ì¤ë¿åÃåSHOTÈäÏª¶âß·¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡È½é¤á¤Æ¡É¤¬ËþºÜ¤Î¼Ì¿¿½¸¡£º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ï¡¢¡È½é¤á¤Æ¡É¥Á¥å¡¼¥Ö¥È¥Ã¥×¥Ó¥­¥Ë¤ËÄ©Àï¤·¤¿»þ¤Î1Ëç¤À¡£¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥«¥é¡¼¤Î²ÖÊÁ¥Ó¥­¥Ë¤Ç¥Ù¥ó¥Á¤Ë¿²Å¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¶âß·¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼