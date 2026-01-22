ºòµ¨¸Â¤ê¤Çµð¿Í3·³´ÆÆÄ¤òÂàÇ¤¤·¤¿¶ðÅÄÆÁ¹­»á¡Ê63¡Ë¤¬20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡Ö¥×¥íÌîµå¥ì¥¸¥§¥óÆ²¡×¡Ê²ÐÍË¸å10¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£1993Ç¯¤ËFAÀë¸À¤·¡¢µð¿Í¤«¤é²£ÉÍ¡Ê¸½DeNA¡Ë¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿¡ÈÇØ·Ê¡É¤Ë¤¢¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¸µ»Ê¤µ¤ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÆþÃÄ»þ¤Î»Ø´ø´±¤À¤Ã¤¿Æ£ÅÄ¸µ»Ê´ÆÆÄ¤¬1993Ç¯¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¡¢1994Ç¯¤«¤éÄ¹ÅèÌÐÍº´ÆÆÄ¤¬Éüµ¢¡£Ä¹Åè´ÆÆÄ¤«¤é¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÇ¯¤Î¶ðÅÄ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤Ç¤â¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤°¤é¤¤¤Î