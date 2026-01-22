¥á¥¬¥Í¡¦¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ÎÀ½Â¤ÈÎÇä¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥ª¥ó¥Ç¡¼¥º¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À­¤òÃµµá¤·Ä©ÀïÅª¤Ê¥×¥í¥À¥¯¥È¤ò³«È¯¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖOWNDAYS Lab.¡Ê¥ª¥ó¥Ç¡¼¥º¥é¥Ü¡Ë¡×¤«¤é¡¢Æü¾ï¤Î¡Ö¸«¤ë»þ´Ö¡×¤Ë¼«Á³¤Ë²»¤ò½Å¤Í¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥°¥é¥¹¡ÖOWNDAYS CONNECT¡×¤ò¡¢1·î22Æü¤«¤é¸ÂÄêÅ¹ÊÞ¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¼ª¤ò¤Õ¤µ¤¬¤Ê¤¤¥ª¡¼¥×¥ó¥¤¥ä¡¼Àß·×¤Î¥á¥¬¥Í·¿¥¤¥ä¥Û¥ó¤Ç¡¢²»³Ú¤äÄÌÏÃ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¤â¼þ°Ï¤Î²»¤ò¼«Á³¤Ë¥­¥ã¥Ã¥Á¡£BluetoothÂÐ±þ¤Ç¥¹