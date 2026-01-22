¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥ÈÀÄ»³ÏÂ¹°»á¤¬22Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÀôË¼Êæ¤Î¾ðÇ®¥é¥¸¥ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å6¡¦00¡Ë¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¡¢½°±¡Áª¤ò¤Ë¤é¤ó¤ÀÌîÅÞ´Ö¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍ½Â¬¤·¤¿¡£¹â»Ô»á¤Ï23Æü¤ÎÄÌ¾ï¹ñ²ñËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤òÀë¸À¤·¡¢½°±¡Áª¡Ê27Æü¸ø¼¨¡¢2·î8ÆüÅê³«É¼¡Ë¤Î¼Â»Ü¤¹¤ë¡£²ò»¶¤òÁ°¤ËÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤¬½°±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¤ò·ëÀ®¡£À¯¶É¤ÏÉ÷±ÀµÞ¤ò¹ð¤²¤Æ¤­¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤ÎÀôË¼Êæ»²±¡µÄ°÷¤Ï¡¢º£¸å¤ÎÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ´Ø·¸¤Ë¸ÀµÚ