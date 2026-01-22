JRA¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥­¥ó¥°µ³¼ê¤ËÂÐ¤·¡¢1·î24Æü¤«¤é2·î23Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤ÇÃ»´üµ³¼êÌÈµö¤ò¸òÉÕ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥ì¥¤¥Á¥§¥ë¡¦¥­¥ó¥°µ³¼ê¤Ï1990Ç¯7·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Î¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¡£2014Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Çµ³¼êÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¡¢°Ê¹ß¤Ï¼ç¤Ë¥Ë¥å¡¼¥µ¥¦¥¹¥¦¥§¡¼¥ë¥º½£¤òµòÅÀ¤Ë³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2023¡¿24Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï350Àï30¾¡¤ÇÃÏ¶è12°Ì¡¢2024¡¿25Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï305Àï24¾¡¤ÇÆ±13°Ì¡¢2025¡¿26Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï1·î22Æü¸½ºß¤Ç156Àï12¾¡¡¢ÃÏ¶è16°Ì¤Î