¸½ÃÏ»þ´Ö1·î20Æü¡¢¥í¥ó¥É¥ó¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¥í¥ó¥¸¥ó¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¥¢¥ï¡¼¥É2026¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥Û¡¼¥¹¡¢¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤¬¡È¶¥ÇÏ³¦¤Î¥Ð¥í¥ó¥É¡¼¥ë¡É¤È¤â¾Î¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ï¡¼¥ë¥É¥Ù¥¹¥È¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¡Ù¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹ÇÏ¤Î¼õ¾Þ¤Ï2019Ç¯°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¡£¥«¥é¥ó¥À¥¬¥ó¤Ï2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¹ñÆâ¤Ç¤Ï¥µ¥ó¥¯¥ë¡¼Âç¾Þ¤òÀ©ÇÆ¤·¡¢³¤³°¤Ç¤Ï¥¤¥®¥ê¥¹¡¢¥¢¥é¥Ö¼óÄ¹¹ñÏ¢Ë®¡¢¤½¤·¤ÆºòÇ¯11·î¤Ë¤ÏÆüËÜ¤Ë±óÀ¬¡¢¥¸