º£Ç¯¤ÎÈ¢º¬±ØÅÁ¡¢ÉüÏ©¡Ö8¶è¡×¤ÇÎÏÁö¤·¤¿¶ðß·Âç³Ø4Ç¯¤Î»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê¡£22Æü¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¾å°ËÆá·´Ì§ÎØÄ®¤òË¬¤ì¡¢¡Ö¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤ÇÁö¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£¸å¤Î³èÌö¤òÀÀ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Ì§ÎØÄ®Ìò¾ì¤Ç¤ª¤è¤½50¿Í¤Î¿¦°÷¤ËÇï¼ê¤Ç·Þ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÃÏ¸µ½Ð¿È¤Ç4Ç¯Ï¢Â³¤ÇÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¶ðß·Âç³Ø¤Î¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¡¢»³ÀîÂóÇÏÁª¼ê¤Ç¤¹¡£º£Ç¯¤Ï½é¤á¤ÆÉüÏ©¤òÇ¤¤µ¤ì¡¢8¶è¤òÎÏÁö¡£¥Áー¥à¤ÎÁí¹ç6°Ì¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶ðß·Âç³Ø »³ÀîÂóÇÏÁª¼ê¡Ö¤³¤ÎÌ§ÎØÄ®¤ÇÎ¦¾å¤Ë½Ð²ñ