ÇÐÍ¥¤ÎÈøÌî¿¿Àé»Ò¡¢ËÌÂ¼°ìµ±¡¢±ÊÀ¥ÀµÉÒ¡¢²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¡Ê¢¨À¥¡áµì»úÂÎ¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤¿¤·¤«¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸¸¡Ù¡Ê2·î6Æü¸ø³«¡Ë¤Î´°À®ÈäÏªÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿¡£¡ÚÆ°²è¡Û²ÏÀ¥Ä¾Èþ´ÆÆÄ¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë¤·¤ß¤¸¤ß²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ë¤È¤Ã¤Æ6Ç¯¤Ö¤ê¤Î·à±Ç²è¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëµÓËÜ¤È¤·¤Æ¤Ï8Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë°ÕÍßºî¡£²ÏÀ¥ÁÈ¤Î¾ïÏ¢¤¿¤Á¤ÈÉñÂæ¾å¤ËÎ©¤Ã¤¿²ÏÀ¥´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤³¤¦¤·¤ÆÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬¼Â¤Ë¤ª¤½¤é¤¯6Ç¯¤«¤é8Ç¯¤Ö