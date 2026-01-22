来月6日に開幕するミラノ・コルティナオリンピックでクロスカントリースキーに出場する県出身選手の壮行会が開かれました。昨夜、南砺市で開かれた壮行会。およそ200人が集まりました。ミラノ・コルティナオリンピックには、県内からクロスカントリースキーの廣瀬崚選手、山粼大翔選手の2人が出場します。廣瀬崚選手は富山市出身の25歳。前回の北京オリンピックに続き、2回目の出場です。 ◆廣瀬