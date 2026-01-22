Æü»º¤Î¿·¤¿¤Ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥óÆü»º¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¤Ç¤¢¤ëÆü»º¥â¡¼¥¿¡¼¡¦¥¤¥ó¥É¼Ò¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë¡ÖGRAVITE¡Ê¥°¥é¥Ð¥¤¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦7¿Í¾è¤êB-MPV¤Î¥Æ¥£¥¶¡¼²èÁü¤ò¸ø³«¤·¡¢2026Ç¯½éÆ¬¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤³¤Ç¤¤¤¦B-MPV¤È¤ÏB¥»¥°¥á¥ó¥È¥¯¥é¥¹¤ÎÂ¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤¬²ÄÇ½¤Ê¼Ö¼ï¤ò»Ø¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÌÀ³Î¤Ê¥µ¥¤¥ºµ¬Äê¤Ê¤É¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡Ö¥·¥¨¥ó¥¿¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ê¡¼¥É¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤¬¶á¤¤¼Ö¼ï¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦