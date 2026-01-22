½°µÄ±¡¤Ï23Æü¤ÎËÜ²ñµÄ¤ÎËÁÆ¬¤Ç²ò»¶¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£º£·î27Æü¤Ë¸ø¼¨¡¢Íè·î8Æü¤ËÅê³«É¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë½°µÄ±¡Áªµó¡¢µÞ¤ÊÁªµó¤Ë¸©Æâ¤Î»ÔÄ®Â¼¤Ï½àÈ÷¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ±âÈþÂçÅç¤ÎÎ¶¶¿Ä®¤Ç¤Ï22ÆüÄ«¤«¤é¡¢½°±¡Áª¤Î¸õÊä¼Ô¥Ý¥¹¥¿ー·Ç¼¨ÈÄ¤ÎÀßÃÖ¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ 23Æü¤Ë¤«¤±¤ÆÄ®Æâ¤Î72¤«½ê¤Ë·Ç¼¨ÈÄ¤òÀßÃÖ¤·¤Þ¤¹¡£ ¡ÊÀßÃÖ¶È¼Ô¡Ë¡ÖµÞ¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤¬¤ó¤Ð¤ê¤Þ¤¹¡× ¤³¤Á¤é¤ÏÀ¥¸ÍÆâÄ®Ìò¾ì¤Ç¤¹¡£Ä®¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Î¿¦°÷¤Ï1¿Í