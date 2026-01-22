22Æü¤Î¼¯»ùÅç¸©Æâ¤Ï¡¢¶¯¤¤´¨µ¤¤ÎÎ®¤ì¹þ¤ß¤Ç¸·¤·¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ÖÄÌ¶ÐÄÌ³Ø¤Î»þ´ÖÂÓ¤Î¼¯»ùÅçÃæ±û±Ø¤Ç¤¹¡£¼ê¸µ¤Îµ¤²¹·×¤Ï4.6ÅÙ¤Ç¡¢ËÉ´¨¶ñ¤ò¿È¤ËÃå¤±¤ÆÊâ¤¯¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡× 22ÆüÄ«¤Ï¡¢Ì¸Åç»Ô¹ÂÊÕ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹3.1ÅÙ¡¢´ÎÉÕÄ®Á°ÅÄ¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹1.5ÅÙ¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Ç2.8ÅÙ¤Ê¤É¡¢Ê¿Ç¯¤ò²¼²ó¤ëÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤·¤ÆÆüÃæ¤âµ¤²¹¤Ï¾å¤¬¤é¤º¡¢¼¯²°»Ôµ±ËÌ¤Ç3.6ÅÙ¡¢°¤µ×º¬»Ô¤ÈÌ¸Åç»ÔËÒÇ·¸¶¤Ç4.7ÅÙ¤È¡¢¸©Æâ33¤Î´ÑÂ¬ÃÏÅÀ¤Î¤¦¤Á¡¢20ÃÏ