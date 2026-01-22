H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¤ÎÂÇ¤Á¾å¤²¼ºÇÔ¤«¤é¡¢¤­¤ç¤¦22Æü¤Ç1¤«·î¡£ÂÇ¤Á¾å¤²ºÆ³«¤Î¤á¤É¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤Ãæ¡¢¼ï»ÒÅç¤Î´Ñ¸÷´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Ï±Æ¶Á¤ò·üÇ°¤¹¤ëÀ¼¤¬Ê¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£ Àè·î22Æü¡¢¼ï»ÒÅç±§Ãè¥»¥ó¥¿ー¤«¤éÂÇ¤Á¾å¤²¤é¤ì¤¿H3¥í¥±¥Ã¥È8¹æµ¡¡£ ¤·¤«¤·¡¦¡¦¡¦¡£ ¡ÊJAXA¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¡Ë¡ÖÂè2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Áá´ü¤ËÇ³¾ÆÄä»ß¤·¤¿¤³¤È¤ò³ÎÇ§¡× ÅëºÜ¤·¤¿ÆüËÜÈÇGPS±ÒÀ±¡Ö¤ß¤Á¤Ó¤­5¹æµ¡¡×¤òµ°Æ»¤ËÅêÆþ¤¹¤ëÁ°¤Ë¡¢Âè2ÃÊ¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬Í½Äê¤è¤êÁá¤¯Ç³¾Æ¤òÄä»ß¡£ÂÇ