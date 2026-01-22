Ææ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿À¤³¦Åª¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¢¥Ð¥ó¥¯¥·ー¤ÎÈÇ²èÅ¸¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1650Ëü±ß¤ÎºîÉÊ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ É÷Á¥¤ò¼êÊü¤·¤¿¾¯½÷¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ë¡¢¥Í¥º¥ß¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¡£ ¥¤¥®¥ê¥¹¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ëÊ¤ÌÌ¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥Ð¥ó¥¯¥·ー¤ÎÈÇ²èÅ¸¤¬¡¢22Æü¤«¤é¥¤¥ª¥ó¥âー¥ë¼¯»ùÅç¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥ÊÌäÂê¤òÉ÷»É¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢Éð´ï¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö²ÖÂ«¡×¡£Ê¿ÏÂ¤Ø¤Î¶¯