¥¹¥Ô¥ê¥Á¥å¥¢¥ê¥¹¥È¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¡¢ÈÖÁÈ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Î±üÇ÷¶¨»Ò¤È¤ªÁ÷¤ê¤¹¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ÖDr.Recella presents ¹¾¸¶·¼Ç· ¤ª¤È¸ì¤ê¡×¡£1·î18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢Î¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸å¤Î°ä»ºÁêÂ³¤Ç»Ð¤È¤Î´Ø·¸¤ËÇº¤à½÷À­¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¡¢¹¾¸¶¤¬¼«¿È¤ÎÂÎ¸³¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤Î¹¾¸¶·¼Ç·¡ã¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¼ÁÌä¡ä Î¾¿Æ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¡¢2¿Í»ÐËå¤ÇÁêÂ³¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ä»ºÊ¬³ä