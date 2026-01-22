»ö·ï¤Î¤¢¤Ã¤¿½»Âð ½©ÅÄ»Ô 2025Ç¯5·î µîÇ¯¡á£²£°£²£µÇ¯¤Ë¼«Âð¤ÇÉã¿Æ¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë½©ÅÄ»Ô¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½°÷ºÛÈ½¤Ç¡¢¸¡»¡Â¦¤ÏÄ¨Ìò£¸Ç¯¤òµá·º¤·¤Þ¤·¤¿¡£ µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢½©ÅÄ»ÔÀôÃæ±û¤ÎÌµ¿¦¡¢ÀÐÀîÃ£»ÎÈï¹ð¡Ê£µ£¸¡Ë¤ÏµîÇ¯£µ·î¡¢¼«Âð¤ÇÅö»þ£¸£·ºÐ¤ÎÉã¿Æ¤Î´é¤äÆ¬¤ò²¥¤Ã¤¿¤êÏÓ¤äÏÆÊ¢¤ò½³¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨»àË´¤µ¤»¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎºÛÈ½¤Ç¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÁè¤¤¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÎÌ·º¤Î½Å¤µ¤¬ÁèÅÀ