¶¯¤¤´¨µ¤¤Î±Æ¶Á¤ÇÂçÊ¬¸©Æâ¤Ï23ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é24Æü¸áÁ°Ãæ¤Ë¤«¤±¤ÆÂçÀã¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£ 22Æü¤â´¨¤¤1Æü¤È¤Ê¤Ã¤¿¸©Æâ¡£ ºÇÄãµ¤²¹¤Ï¶ê¼î¤ÇÉ¹ÅÀ²¼5.7ÅÙ¡¢ÅòÉÛ±¡¤ÇÉ¹ÅÀ²¼4.4ÅÙ¤Ê¤É¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ËÒ¥Î¸ÍÆ½¡Ê22Æü¡Ë ¢¡½÷À­¡Ö¤â¤¦Åà¤¨¤ë´¨¤µ¤Ç¡£¸üÃå¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¿Ä¤«¤é¡ÊÎä¤¨¤ë¡Ë¡× ¢¡ÃËÀ­¡Ö¤¤¤ä¤¡¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÄË¤¤¤¯¤é¤¤´¨¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÄË¤¤¤Ç¤¹¡× ËÒ¥Î¸ÍÆ½¡Ê22Æü¡Ë µ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢23ÆüÌëÃÙ¤¯¤«¤é2