»ÊË¡¤ÎÈ½ÃÇ¤¬°ìÅ¾¡¢´í¸±±¿Å¾¤È¤ÏÇ§¤á¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ 2021Ç¯¤ËÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Çµ¯¤­¤¿»þÂ®194¥­¥í¤Î¼Ö¤Ë¤è¤ë»àË´»ö¸Î¤ÎºÛÈ½¤Î¹µÁÊ¿³È½·è¤ÇÊ¡²¬¹âºÛ¤Ï¡Ö´í¸±±¿Å¾¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²á¼º±¿Å¾¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¤·¤Æ°ì¿³È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Èï¹ð¤ÎÃË¤ËÄ¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¢¡TOS»³Ï©¸¬À®µ­¼Ô¡Ö¸¶È½·è¤òÇË´þ¤·¡¢Ä¨Ìò4Ç¯6¤«·î¤È¤¹¤ë¡£È½·è¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢°äÂ²¤Ï¤¸¤Ã¤ÈºÛÈ½Ä¹¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡× ¤³¤Î»ö¸Î¤Ï2021Ç¯2·î¡¢ÂçÊ¬»ÔÂçºß¤Î¸©Æ»¸ò