º£·î¡Ê1·î¡Ë27Æü¸ø¼¨¡¢Íè·î¡Ê2·î¡Ë8Æü¤ÎÅê³«É¼¤È¤Ê¤ëº£²ó¤Î½°±¡Áª¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¡ÛÁªµó¥«ー¤òºî¤ë²ñ¼Ò¤Ï°ÛÎã¤ÎÂÐ±þÇ÷¤é¤ìÂçË»¤·À©ºî´ü´Ö¤Ï1½µ´Ö¤Ç¡Ú²¬»³¡Û ¸ø¼¨Æü¤Þ¤Ç¤¢¤È5Æü¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢Áªµó¥«ー¤òºî¤ë²ñ¼Ò¤Ç¤âºî¶È¤ÏÂçµÍ¤á¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢½àÈ÷´ü´Ö¤¬Ã»¤¤º£²ó¤Ï¡¢°ÛÎã¤ÎÂÐ±þ¤òÇ÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£ ¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¥Þ¥¤¥¯¤Î¥Æ¥¹¥È¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Þ¥¤¥¯¤Î¥Æ¥¹¥ÈÃæ¡¢¥Þ¥¤¥¯¤Î¥Æ¥¹¥ÈÃæ¡¢¤¿¤À¤¤¤Þ¥Þ