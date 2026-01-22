ICTµ»½Ñ¤òÂÎ´¶¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¤¤¦¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬»³¸ý»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¸ý»Ô¤ÎKDDI°Ý¿·¥Ûー¥ë¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿ICT¥¨¥­¥¹¥Ý¡£AI¤Ê¤É¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¡¢ÁíÌ³¾ÊÃæ¹ñÁí¹çÄÌ¿®¶É¤Ê¤É¤¬¼çºÅ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¸©Æâ¤Ç¤Ï¤Ï¤¸¤á¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¤¹¡£ºÇÂç¤Ç200Ê¬Èô¹Ô¤Ç¤­¡¢Ä¹µ÷Î¥¤ÎÊª»ñÍ¢Á÷¤ËÌòÎ©¤ÄºÇ¿·¥É¥íー¥ó¤ä¡ÄAI¤ò³èÍÑ¤·¡¢´éÇ§¾Ú¤Ç½Ð¶Ð¡¦Âà¶Ð¤¬¤Ç¤­¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¡Ä²ñ¾ì¤Ë¤Ï