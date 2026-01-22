¾å³¤¤Ç¤ÏÄã²¹¤ÎÅ·¸õ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾å³¤Æ°Êª±à¤ÏÆ°Êª¤¿¤Á¤¬²÷Å¬¤ËÅß¤ò±Û¤»¤ë¤è¤¦¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÂÐºö¤ò¹Ö¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤ä¾²ÃÈË¼¤Î²ÔÆ¯¡¢ÊÝ²¹¥é¥¤¥È¤ÎÀßÃÖ¡¢ËÉÉ÷¡¦ÊÝ²¹ÍÑ¥·¥§¥ë¥¿¡¼¤ÎÁýÀß¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Æ°Êª¤Î¼ïÎà¤ä½¬À­¤Ë±þ¤¸¤¿¡ÖÅß¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¡×¤ò¹Ö¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤¬°Â¿´¤·¤ÆÃÈ¤«¤¯²á¤´¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë